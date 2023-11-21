تجهيز 286 مدرسة استعدادا للانتخابات الرئاسية بقنا

أعلن الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، أنه جرى الانتهاء من تجهيز 286 مدرسة كمقرات انتخابية، استعداداً للانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرا إلى مراجعة المقار المخصصة للانتخابات، والتأكد من توافر خطوط التليفونات والأبواب الحديدية لها لتأمينها.

الانتخابات الرئاسية قنا

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور محمد السيد وكيل الوزارة، بمكتبه اليوم الثلاثاء، بحضور منال عبدالوهاب وكيل المديرية، وصابر زيان مدير عام الشؤون التنفيذية، والعديد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

كما ناقش خلال الاجتماع تجهيز وإعداد المدارس المخصصة مقار للجان الانتخابية بالمحافظة، والتأكيد على جاهزية اللجان.

وشدد على ضرورة تقديم الدعم اللازم للمدارس، التى ستتخذ مقرات انتخابية من حيث الإنارة والصيانة اللازمة، وتجهيز مقرات اللجان بالأثاث اللازم لجلوس رؤساء وأعضاء اللجان، مطالباً بضرورة التأكد من توفير تليفون أرضى باللجان الانتخابية، ودورات مياه صالحة للناخبين ورؤساء ومشرفى اللجان،مع تواجد غرفة بشبابيك وأبواب وأقفال حديدية لحفظ صناديق الاقتراع بها، وكذلك بتوفير أتوبيسات لنقل المعلمين إلى مقار اللجان الانتخابيةتيسيراً عليهم.

المدارس بقنا

وفى سياق منفصل، أشار وكيل الوزارة خلال الاجتماع، إلى سرعة حصر عدد المدارس المعرضة لخطر للسيول وأماكنها وتوفير مدارس بديلة لنقل الطلاب إليها بنفس مواصفات المدارس المعرضة للسيول ونفس عدد الفصول وذلك للوقوف على الإجراءات المتبعة من قِبل الجهات المختلفة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول المحتملة ضمن الخطة التى أعدتها المحافظة لمجابهة الأزمات والكوارث وللتعامل مع فصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار الغزيرة والسيول.