موعد الانتخابات الرئاسية 2024.. اعرف تفاصيل الجدول الزمني

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، موعد الانتخابات الرئاسية 2024 حسب الجدول الزمني الذي أعلنته رسميًا من قبل الهيئة، والتي تبدأ في الخارج خلال الشهر المُقبل.

موعد الانتخابات الرئاسية 2024

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات موعد الانتخابات الرئاسية 2024 في الخارج أيام 1 و2 و3 من شهر ديسمبر المقبل 2023، وأيام 10 و11 و12 ديسمبر الانتخابات في الداخل.

تلقي الطعون على قررات اللجان العامة

وبالنسبة لـ موعد الانتخابات الرئاسية 2024 وتلقي الهيئة الوطنية للانتخابات الطعون في قرارات اللجان العامة سيكون يوم 14 ديسمبر، وأيام 15 و16 من ذات الشهر للبت في الطعون المقدمة بقرارات اللجان العامة، ويوم 18 ديسمبر سيتم إعلان النتيجة ونشرها في الجريدة الرسمية.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، عددا من الطرق يمكن من خلالها للناخب معرفة اللجنة الانتخابية الخاصة به، للإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية المُقبلة 2024، وهناك عددًا من الطرق حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، من خلالها يتمكن الناخب من معرفة اللجنة الانتخابية الخاصة به، للإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية المُقبلة 2024.

1- زيارة الموقع الرسمي للهيئة elections.eg.

2- الصفحة الرسمية للهيئة على فيس بوك neaegypt.

3- البريد الإلكتروني elections@nea.gov.eg.

4- خدمة الاستعلام بالرسائل القصيرة 5151.

5- خدمة الاستعلام الدليل على خط رقم 141.