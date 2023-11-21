محافظ كفر الشيخ يسلم 20 جهازا لـ10 فتيات مقبلات على الزواج

سلّم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، جهاز عرائس لـ10 فتيات مقبلات على الزواج من الفئات الأولى بالرعاية، والذى نظمته وحدة حقوق الإنسان بديوان عام محافظة كفر الشيخ، بحضور صباح عبد الجيد العربى، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة العربي لتنمية المجتمع، والدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن بكفر الشيخ، وبسمة الديب، مدير وحدة حقوق الإنسان، وآلاء خفاجى، مدير وحدة حماية الطفل.

جاء ذلك في ضوء جهود الدولة في دعم الأسر الأولي بالرعاية، وتسهيل وصول الدعم لمستحقيه، واستراتيجية الدولة وسياستها الراسخة فى دعم الفئات الأولي برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والمبادرات المجتمعية والحكومية التي تستهدف حماية ودعم الفئات الأولي بالرعاية في جميع المجالات.

تسليم 20 جهازا لـ10 فتيات

وقال المحافظ إنّ التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى يُقدم الرعاية والدعم اللازم للفئات الأولي بالرعاية والفئات الأكثر احتياجاً من المواطنين وذلك في إطار المساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية، وانعكس اهتمام الدولة في السياسات والمبادرات المختلفة علي أرض الواقع ليعكس توجهاً حقيقياً ملموساً لدعم هذه الفئات، خاصةً في ظل الظروف والتحديات الاقتصادية المختلفة.

المحافظ: الدولة بكل فئاتها تُشارك الأيتام في أفراحهم

وأوضح محافظ كفر الشيخ أنّ المحافظة شهدت عملا خيريا مجتمعيا من الطراز الأول لتجمع عدد من المؤسسات الخيرية للتحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى أبرزهم مؤسسة العربي لتنمية المجتمع، لافتاً إلى أنّه عمل يشعر المستفيدين من العرائس من يتيمي الأب والأم بفرحة وسعادة، وأنّ الدولة بكل فئاتها مشاركة في أفراحهم، وتخفيف العبء عنهم، متمنياً زيادة أعداد المستفيدين، لتغطية معظم مراكز المحافظة.

هنأ المحافظ الفتيات المقبلات على الزواج وأسرهن، متمنيا لهن حياة زوجية سعيدة، كما أعرب عن سعادته البالغة بوجوده معهم، مؤكداً أنّ أجهزة الدولة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وأبنائها المخلصين لن يدخروا جهداً في تحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأثنى على دور منظمات المجتمع المدني وعلى رأسها مؤسسة العربي للتنمية المجتمعية في تقديم الخدمة المجتمعية للأسر الأكثر احتياجاً، وأنّ هذه المبادرة كانت نموذجاً من النماذج المضيئة التي من المفترض أنّ يسير على خطاها باقي منظمات المجتمع ودعم الأسر الأولى بالرعاية من أبناء كفر الشيخ.

وأعربت صباح العربي، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة العربي لتنمية المجتمع، عن سعادتها بالمساهمة في تجهيز الفتيات المقبلات على الزواج، مبينةً أنّ دعم مصر وأهلها واجب علي كافة المؤسسات الوطنية، لتحقيق الرعاية الاجتماعية المتكاملة لجميع فئات المجتمع، والعمل في كافة الاتجاهات للنهوض بحياة الأسر المصرية تماشياً مع توجهات الدولة وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

وأضافت «العربي» أنّ تجهيز العرائس وقافلة «ستر وعافية» علي مستوى الجمهورية ضمن المشروعات التي تُشارك فيها مؤسسة العربي تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.