ورشة عمل في «سياحة المنيا» لتدريب الطلاب على مهارات إعداد الأغذية

نظمت كلية السياحة والفنادق بجامعة المنيا ورشة عمل تطبيقية لمادة إعداد وإنتاج الأغذية للفرقة الثانية، تحت عنوان «شيفات المستقبل»، في إطار الاهتمام بتنمية المهارات العملية والتطبيقية للطلاب.

تصنيع أشكال السلطات بأنواعها

وتولى الشيف يوسف شعبان، مهمة تعليم الطلاب التجهيزات والتحضيرات الأولية اللازمة لإعداد وإنتاج الأغذية، كما قام الطلاب بتصنيع أشكال السلطات بأنواعها، حيث أبدى الطلاب براعة واتقان في تنفيذ المهارات العملية، كما التزموا بالإجراءات الاحترازية بارتداء الزي (اليونيفورم) داخل المطبخ التعليمي للكلية.

ورش عملية وتدريبات

وأكدت الدكتورة سماح عبدالرحمن محمود، عميدة كلية السياحة والفنادق، على أهمية تنمية المهارات العملية للطلاب، من خلال توفير التدريب العملي في بيئة تعليمية مجهزة، وذلك لإعدادهم لسوق العمل بشكل احترافي، وأشارت إلى أن الكلية تحرص على تنظيم العديد من الورش العملية والتدريبات الميدانية للطلاب، بهدف تنمية مهاراتهم وقدراتهم العملية، وتزويدهم بالمهارات اللازمة لممارسة المهنة بشكل احترافي.

وتطبق كلية السياحة والفنادق المقرر العملي لمادة إعداد وإنتاج الأغذية تحت رعاية الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، وبإشراف الدكتوريسري عزت النشار وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبدالمنعم رئيس قسم إدارة الفنادق.