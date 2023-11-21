ضبط مخزن بدون ترخيص به سلع غذائية في مغاغة شمال المنيا

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة ومركز مغاغة شمال محافظة المنيا، عن ضبط مخزن غير مرخص يحتكر سلع غذائية، بالإضافة إلى تحرير 11 مخالفة تموينية خلال حملة رقابية على الأسواق.

تشديد الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار

وشنت الوحدة المحلية حملة في إطار تنفيذ تكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتشديد الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار، حيث قاد الدكتور محمد حلمى وكيل الوزارة رئيس مركز ومدينة مغاغة، حملة تفتيشية رقابية بالتنسيق مع إدارة تموين مغاغة، استهدفت الأسواق وضبط الأسعار، لإحكام الرقابة وتطبيق أحكام القانون حيال المخالفات، حرصاً على تحقيق الصالح العام للمواطنين.

ضبط مخزن لبيع السلع الغذائية

أسفرت الحملة عن ضبط مخزن لبيع السلع الغذائية بدون ترخيص وبدون فواتير شراء، كما تم تحرير 11 مخالفة تموينية تنوعت بين عدم الإعلان عن الأسعار، عدم وجود شهادة صحية، بيع السجائر بأسعار أعلى من المقررة.

كما تم ضبط كمية من السلع الغذائية مجهولة المصدر، وتم التحفظ عليها، وتحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة.

ووجه الدكتور محمد حلمى، رئيس مركز ومدينة مغاغة، بضرورة استمرار الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق وضبط الأسعار، للحفاظ على حقوق المواطنين، وضمان توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة، مؤكدا على ضرورة تكثيف الرقابة على المخازن التجارية، ومتابعة حركة تداول السلع الغذائية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.