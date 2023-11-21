تحصين جميع رؤوس المواشي والحيوانات المختلفة في قافلة طبية بسوهاج

نفذت وحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، حملة تحصين ضد الحمى القلاعية، بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بسوهاج، وإدارة الطب الوقائي، وإدارة الطب البيطري بالمركز.

تحصين جميع رؤوس المواشي والحيوانات المختلفة

تم تحصين جميع رؤوس المواشي والحيوانات المختلفة، بما في ذلك الأبقار والجاموس والأغنام والماعز، ضد الحمى القلاعية في القرية والقرى التابعة لها.

وتأتي هذه الحملة استجابة لتوجيهات اللواء طارق الفقى محافظ وتنسيقًا مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والهيئة العامة للخدمات البيطرية.

تهدف هذه الحملة إلى الحد من انتشار الحمى القلاعية وحماية الحيوانات الزراعية من هذا المرض العدوى.

يعد التحصين الدوري ضد الحمى القلاعية جزءًا من البرنامج الوقائي الذي يقوم به فريق الرعاية البيطرية في المحافظة.

ويعكس تنفيذ هذه الحملة التزام السلطات المحلية والمراكز البيطرية بضمان صحة الحيوانات وسلامتها، وتعزز الوعي بأهمية التحصين والوقاية من الأمراض الوبائية في المجتمع، ويأتي ذلك في ضوء الجهود المبذولة للحفاظ على صحة الحيوانات والوقاية من الأمراض.