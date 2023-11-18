«صحة سوهاج»: نشاط مكثف لإدارة المستشفيات على مدار الأسبوع

قامت إدارة المستشفيات بمحافظة سوهاج، على مدار أسبوع، بنشر فرق المتابعة بقيادة الدكتور مصطفى محمد مصطفى، مدير إدارة المستشفيات، للمتابعة والمرور على المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بمراكز طما وطهطا وجهينة، لمتابعة سير العمل وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين بالمستشفيات.

توجيهات القيادة بمتابعة الأداء

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بضرورة تكثيف المتابعة لمستشفيات القطاع العلاجي بسوهاج وسير العمل بها، والاطمئنان على مدى الانضباط، بإشراف الدكتور أحمد أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج، والدكتور أحمد عبدالكريم وكيل المديرية، ومتابعة الدكتور حسن محروس مدير عام الطب العلاجي.

متابعة الأداء وحل السلبيات

وقام الدكتور مصطفى محمد مصطفى بعقد اجتماعات مع مديري المستشفيات ورؤساء الأقسام التي تفقدتها الفرق لمناقشة السلبيات والملاحظات التي رصدتها فرق المتابعة وطرق حلها وتفاديها، وكذلك مناقشة خطط العمل وأولويات المرحلة المقبلة ومقترحات تحسين الأداء.

من جانبه شدد الدكتور أحمد أبو هاشم على الانضباط الدائم وعدم التقصير في حق المرضي وبذل المزيد من الجهد لخدمتهم.