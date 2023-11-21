عضو بمجلس النواب: جيل النصر آتٍ لا محالة وستظل فلسطين دولة عربية

قال النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، إن حالة الاصطفاف الوطني ليست استثنائية، مؤكدًا أنّ الدولة المصرية يجب ألا تكون ضمن أي صفقة تصفية القضية الفلسطينية، ولا لتهديد الأمن القومي المصري، قائلا: «جيل النصر آتٍ لا محالة، وستظل فلسطين دولة عربية، يجب أن تورث هذه المفاهيم للأجيال جيلاً بعد جيل».

مواجهات مصر لضغط الاحتلال

وأضاف ضياء الدين داوود خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، أنه إذا كان معبر رفح المصري به تهديد للأمن القومي المصري يجب فرض السيطرة على المعبر من الجهتين، حتى لا ندع الضغط يصل لمعبر رفح ليحدث قصف، ونسأل الحكومة فيما بعد عما حدث، وسنمر بمشهد إنساني يصعب على أي صاحب ضمير حي أن يتحمله، مشيرًا إلى أن إسرائيل هي وريثة استعمار الماضي وحليف الاستعمار الحالي لتصفية المنطقة ومصر هي الجائزة الكبرى.

واستكمل ضياء الدين داوود: «لا نختلف على الأمن القومي المصري، ولا نشكك في العقيدة الوطنية ولا الحكومة ولا القوات المسلحة، يتم عمل إجراءات إيجابية منها طرد السفير الصهيوني، وهذه الإجراءات ليس بها توريط للدولة المصرية، ولكن يصفون المستشفيات والمدارس في غزة والأونروا، وأصبحت الدولة المصرية في مواجهة حقيقية».