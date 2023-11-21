برلمانية: حديث رئيس الحكومة رسالة طمأنة واضحة للمصريين والأشقاء في فلسطين

أكدت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، عن حزب حماة الوطن، أن وجود رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم في المجلس، جاء لاستعراض الجهود والتدابير التي اتخذتها الدولة المصرية، والجهود التي تمت خلال الفترة الماضية، لمنع محاولات التهجير القسري للأشقاء الفلسطينيين من قطاع غزة جراء الحرب الصهيونية، التي اندلعت في السابع من أكتوبر الماضي أي منذ 45 يوما.

ولفتت إلى أنه لم تكن مدرجة سلفا، ضمن جدول أعمال المجلس المعلنة، ولكن نظرا للتطورات الأحداث المتصاعدة في قطاع غزة، تم تحديد جلسه اليوم بشكل استثنائي، موجهة الشكر والتقدير لرئيس الوزراء، على استجابته لطلبات الأعضاء، التي تؤكد احترامه وتقديره لموقفنا الرافض لتصفية القضية الفلسطينية، على حساب دول أخرى يمس أمنها القومي.

وقالت في تصريحات صحفية على هامش الجلسة الاستثنائية لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لنظر 16 طلب إحاطة مقدمة من الأعضاء للحكومة، بشأن التدابير والإجراءات التي اتخذتها في منع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي، وموقفها المعلن تجاه المخططات الصهيونية لتهجير الاشقاء وتصفية القضية خط أحمر شهد توافق من قبل رؤساء وزعماء وقادة الدول العربية، لما يمثله من خطورة وكارثه كبري من شانها أن تهدد السلم والأمن، والاستقرار في المنطقة بالكامل، واصفة إياها بـ«جريمة حرب» مكتملة الأركان، وفقاً لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

وكشفت عن المخطط الإسرائيلي القديم - الجديد، لتهجير الفلسطينيين ونزوحهم وتكرار سيناريو النكبة عام 1948، من خلال الدفع الـ2.3 مليون فلسطيني للهجرة واللجوء لدول الجوار، مشددة علي رفض المصريين قيادة وشعبا وجيشا تكرر نفس السيناريو القديم بنزوح الاشقاء عن أرضهم ووطنهم وحقوقهم المشروعة في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق المرجعيات الدولية ذات الصلة.

وأكدت نائبة حماة الوطن، موقف الدولة المصرية قيادة وحكومة وشعباً تجاه القضية الفلسطينية وإنهاء تلك الحرب الشنيعة، باعتبارها السبيل الوحيد للحيلولة دون وقوع كارثة إنسانية لم يعلم مداها الا المولي عز وجل، مطالبه الجميع بتكثيف جهودهم لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، والعمل علي حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة.

واختتمت نيفين حمدي، تصريحاتها قائله: إن حديث رئيس الحكومة الدكتور مصطفي مدبولي أمامنا كنواب ممثلين عن الشعب المصري، رساله طمأنه واضحة وصريحة وقوية من القيادة السياسية الرشيدة للمصريين والعرب جميعا، تجاه تعاملها وإدارتها للازمات بحنكة ورؤي وعقلانية حفاظا على ثوابت الأمن القومي المصري والعربي، وبما يحافظ علي حقوق الاشقاء في كل دول العالم.