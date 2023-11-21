حقيقة مشاركة الجزء الثالث من مسلسل في بيتنا روبوت بدراما رمضان 2024

تداول مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي مؤخرا أنباءً عن مشاركة الجزء الثالث من مسلسل «في بيتنا روبوت»، في السباق الرمضاني المقبل 2024.

ومن جانبة قال عمرو وهبة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ كل ما يتداول عن مشاركة الجزء الثالث في دراما رمضان 2024، ما هو إلا شائعة ليس لها أساس من الصحة، مطالبا من الجميع تحري الدقة.

نجاح الجزء الثاني من مسلسل في بيتنا روبوت

كان الجزء الثاني من مسلسل بيتنا روبوت، حقق نجاح كبير، اثناء عرضه بالسباق الرمضاني 2022، إذ كانت تدور أحداثه حول في إطار خيالي كوميدي، يستكمل الجزء الثاني قصة مهندس البرمجيات يوسف الذي طور نموذجين من البشر الآليين، وهما زومبا ولذيذ، ليقوما بمساعدته في شركته ومساعدة زوجته سارة في الأعمال المنزلية.

ويشارك في بطولة العمل، عدد كبير من الفنانين، أبرزهم هشام جمال، شيماء سيف، عمرو وهبة، ليلي أحمد زاهر، سليمان عيد، دنيا ماهر، مي دياب، طه دسوقي، دنيا سامي، شروق أيمن، نيللي محمود.