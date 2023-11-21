وربيرج: الولايات المتحدة ترفض تهجير سكان غزة أو توسع الاحتلال في القطاع

أكد المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية سامويل وربيرج، رفض الولايات المتحدة لأي توسع في الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بقطاع غزة، وأيضًا رفض التهجير القسري للسكان.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة مستمرة في التواصل مع الجانب الإسرائيلي بشكل يومي لمناقشة رد فعلهم على هجوم السابع من أكتوبر، بحسب حديثه لقناة «الحرة».

وبشأن صفقة المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية، أكد المسؤول الأمريكي أن الاتفاق قريب ولكن لم يجرى التوصل إلى أي تفاصيل نهائية بعد، مشيرا إلى أنه لا يمكن تقديم أي تفاصيل حول الموضوع بسبب طبيعته الهشة والحساسة.

المناقشات جارية بدقة وتفصيل

وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن المناقشات جارية بدقة وتفصيل، ومن السابق لأوانه القول إن التوصل لاتفاق بشأن المتحجزين يعني نهاية الحرب.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن الولايات المتحدة في اتصال مستمر مع الجانب الإسرائيلي بهدف تجنب الأذى للمدنيين وتأكيد أهمية احترام القانون الدولي والالتزام به بغض النظر عن نتيجة المفاوضات المتعلقة بإطلاق سراح المحتجزين.