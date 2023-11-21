النائب أحمد خليل: نقول لأهل فلسطين وغزة أنتم بوصلة وخارطة الطريق

قال النائب أحمد خليل خيرالله، إن الكيان المحتل الصهيوني في كل مكان، لم تجتمع قوى المشرق والمغرب، إما تأييدا أو خذلانًا على بقعة صغيرة مثلما يحدث اليوم، ونقول لأهل فلسطين وغزة، أنتم بوصلة وأنتم خارطة الطريق، ها أنتم صامدون.

وأضاف خلال جلسة مجلس النواب المنعقدة اليوم بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عبر قناة «إكسترا نيوز» لأهل فلسطين: «قيل لكم بعتم أرضكم كذبًا وزورًا وعدوانًا وها أنتم تصمدون على أرضكم، رغم إجرام قتلة الأطفال، اصمدوا ونحن معكم، ونقول بمنتهى الوضوح إحنا بنتعامل مع صهاينة متمرسين في الخداع والكذب، الاحتلال الآن يريد أن يُهجّر كل أهل غزة إلى خان يونس، وبعدين يدك خان يونس ويهجرهم كلهم إلى رفح، وبعدين يدك رفح، وتلاقي مليون ونص على باب معبر رفح، وتبدأ تتعالى الأصوات افتحوا المعبر، وقولنا إن قيادتنا فاتحة المعبر، وإمبارح استقبلنا الأطفال الرضع، ولكن الصهاينة يريدون أن يغيروا ويزيفوا الحقائق كما هو عهدهم، بنقول إحنا مع قياداتنا السياسية في هذا الموقف التاريخي، الذي سيعطل القرار الصهيوني أقسم بالله عشرات السنوات».

وواصل: «نطالب رئيس الوزراء بالانتقال بالخطوات كلها، من اللافعل إلى أعلى الخطوات، ونقول إن الشعب الفلسطيني له الحق في المقاومة.. القيادة المصرية والبرلمان بيقولوا احذروا نفاد الصبر، قتلة الأطفال عجزوا عن مواجهة الأطفال، فها هم يهجرونهم الآن، أين العالم هناك 1000 شخص يموت في يوم واحد، ضرب المدارس والمستشفيات، لا للتهجير القسري».