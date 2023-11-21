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رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان: من مصلحة الولايات المتحدة تهدئة الأوضاع في غزة

كتب:

مريم جاد
12:01 م | الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
جانب من أحداث غزة

جانب من أحداث غزة

قال رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان لـ«لقاهرة الإخبارية»: إنه يجب العمل على إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مضيفا أنه من مصلحة الولايات المتحدة تهدئة الأوضاع في غزة وعدم توسيع رقعة الصراع.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف مستشفى الشفاء

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف مستشفى الشفاء ودمرت أجزاء منه، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية».

وأضافت وزارة الصحة الفلسطينية، أنّها أجلت نحو 120 شخصا من المستشفى الإندونيسي إلى مجمع ناصر، لافتة إلى أنّ نسبة الإشغال في مستشفيات غزة تصل إلى 190%.

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بقلم مريم جاد