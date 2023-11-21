«التعليم» تكشف تفاصيل تطوير المحتوى التعليمي للطلاب بالذكاء الاصطناعي

قال الدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ تطور تكنولوجيا الاتصالات والذكاء الاصطناعي، مهم في مجال التعليم، مشيرًا إلى أننا يمكننا أن نعد محتوى تعليميا من خلال تطبيقات لكي نزود نواتج التعلم لدى الطلاب.

الذكاء الإصطناعي

وكشف رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج بوزارة التعليم، خلال كلمته منذ قليل بندوة الذكاء الاصطناعي في التعليم، عن أن مستقبل الذكاء الاصطناعي له نواحي كثيرة أبرزها، التعليم الذاتي الذي يؤدي إلى تعلم مدى الحياة، والتقويم المبني على أسس علمية، لافتا إلى أنّ المهارات الاجتماعية والتعاون والتواصل الإنساني أهم شيء في مستقبل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، مشيدًا بما تقدمه قناة «مدرستنا» من خلال تطبيق فهيم الذي أطلق لطلاب المدارس.

تفاصيل تطبيق فهيم

وكشفت منة الله مجدي، مدير هندسة البرمجيات بمدرستنا، تفاصيل تطبيق فهيم المتواجد على تطبيق قناة مدرستنا بلس. وقالت إنّ التطبيق يقدم للطلاب وولي الأمر المنهج الوزاري، وفيديوهات قنوات مدرستنا.

جاء ذلك لتحسين من المستوى الدراسي للطلاب، مشيرة فكرنا في تطبيق فهيم أن نفهم الطالب محتاج أي وإزاي نقدر نقدر نقدم ليه المعلومة، مشيرا إلى أنّ لغة التطبيق سهلة للطلاب ولي أمره، ةجميع المعلومات التي يحتاجها الطالب متواجدة باجابة نموذجية قام باشرافها مجموعة من المعلمين، لافتة إلى أن التطبيق صديق للطالب متواجد معه في كل مكان ووقت.

وتابعت: «الطالب يقدر يدخل يكتب باللغة العامية أو الفصحى أو اللغة الإنجليزية، لمعرفة طلبه كمثال الطالب لو مفهمش جزء معين من شرح المعلم يقدر يدخل على التطبيق ويفهمه بشكل بسيط».