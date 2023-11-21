خبير علاقات دولية: ما حدث في جلسة النواب اليوم يوضح تلاحم الشعب والدولة

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إن ما حدث في جلسة النواب اليوم يوضح التلاحم بين الشعب المصري والدولة، واستشعار خطورة ما يجري هذه الأيام في غزة والعدوان الإسرائيلي والمخططات القديمة التي تُنَفَّذ الآن، منها التهجير القسري، وتعكس أيضًا الحس الوطني بحماية الأمن القومي المصري، مضيفًا: «الشعب المصري رافض لأي مخططات ضد فلسطين».

مصر صمام الأمان للشعب الفلسطيني

وأضاف أحمد سيد، خلال مداخلته على فضائية «إكسترا نيوز»، أن مصر تعد صمام الأمان للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني في كل مسارات المساعدات الإنسانية والإغاثية، وأمام مخططات التهجير القسري للفلسطينيين، مشيرًا إلى أن قوات الاحتلال اتخذت ما حدث في السابع من أكتوبر ذريعة لإحياء المخططات القديمة، ولم يعد الأمر يقتصر على الدفاع عن النفس مقابل الهجمات، ولكن ظهر المخطط الذي يقوم على استراتيجية تحويل غزة إلى جحيم أو مكان غير قابل للعيش وقصف مخازن الغذاء والدواء والمستشفيات.

واستكمل: «إن الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، تبرز أن الشعب المصري يرفض تمامًا أي مخططات التهجير القسري أو تصفية القضية الفلسطينية، وعند ربط هذه الجلسة بالمظاهرات التي شهدتها مصر الشهر الماضي، يعلن بها الشعب المصري دعمه الكامل للقيادة المصرية، وتعكس رسالة واضحة وهي أن مصر لن تسمح بهذه المخططات».