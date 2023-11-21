إزالة 8 مبان مخالفة بسوهاج.. ورسائل تحذيرية للمخالفين

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما بمحافظة سوهاج، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع مركز شرطة طما، 8 حالات تعدٍ على أراضي زراعية بنطاق المركز.

جاء ذلك، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن الحفاظ على الأراضي الزراعية، وتكثيف الحملات لمنع وإزالة التعديات عليها، ومتابعة اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج.

إزالة مباني مخالفة بسوهاج

وتعليقا على ذلك، قالت المهندسة هويدة شافعي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما بمحافظة سوهاج لـ«الوطن»، إن حملة الإزالة المكبرة، اليوم بمركز طما أسفرت عن تحرير محاضر للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأشارت إلى أن الحملة استهدفت قرى أم دومة والمدمر والعتامنة والقرى التابعة لهما، وأسفرت عن إزالة جميع حالات التعديات على أملاك الدولة، مشددة على تكثيف الحملات والمتابعة المستمرة بجميع مدينة طما، لرصد حالات التعدي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتعدين.

وحذّرت المخالفين من الاستمرار في حالات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مشيرا إلى أنه لن يكون هناك أي تهاون تجاه المخالفات.