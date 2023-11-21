اجتماع مجلس آباء ومعلمي منطقة الدقهلية الأزهرية لدراسة حاجات الطلاب

أعلن الدكتور محمد رشوان، رئيس الإدارة المركزية بمنطقة الدقهلية الأزهرية، عن عقد اجتماع اليوم، بحضور الشيخ السيد منصور، الوكيل الشرعي، وصبري زيدان الوكيل الثقافي، بمجلس آباء ومعلمي منطقة الدقهلية الأزهرية، بهدف دراسة حاجات الطلاب وتقديم اقتراحات التطوير وعرض السلبيات في المعاهد الأزهرية وطرق علاجها.

اجتماع المنطقة الأزهرية بالدقهلية مع مجلس الآباء

وأكد رئيس المنطقة الأزهرية بالدقهلية في بيان له، أن أهداف المجلس من الاجتماع هو تحقيق وتوطيد الروابط بين الآباء والمعلمين والأسرة والمعهد، ورفع كفاءة العملية التربوية والتعليمية، ودراسة حاجات الطلاب وتشجيع الموهوبين من الطلاب، مطالبًا المجلس بتقديم اقتراحات للتطوير، وعرض السلبيات التي تم حصرها بالمعاهد، وطرق العلاج.

وصدق الأعضاء على محضر الجلسة السابق، وجرى انتخاب نائب رئيس المجلس للعام الجديد، من بين أولياء الأمور ممن تم انتخابهم باجتماع الجمعية العمومية لهذا العام، وفاز بالمنصب أحمد الهادي زكريا، الدكتور بكلية أصول الدين جامعة الأزهر.