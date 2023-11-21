وزيرة إسرائيلية تقترح على العالم تعزيز إعادة التوطين الطوعي لسكان غزة

قالت وزيرة المخابرات في حزب الليكود، جيلا جملئيل، إنّ على المجتمع الدولي تعزيز «إعادة التوطين الطوعي» للفلسطينيين في غزة في مواقع حول العالم.

وكتبت في صحيفة «جيروزاليم بوست»، أنّ أحد الخيارات بعد الحرب سيكون «تشجيع إعادة التوطين الطوعي للفلسطينيين في غزة، لأسباب إنسانية، خارج القطاع».

وأضافت: «بدلًا من تحويل الأموال لإعادة بناء غزة أو للأونروا الفاشلة، يمكن للمجتمع الدولي أن يساعد في تكاليف إعادة التوطين، ومساعدة سكان غزة على بناء حياة جديدة في البلدان المضيفة الجديدة لهم».