الهند تقدم 2.5 مليون دولار لوكالة الأونروا لدعم الشعب الفلسطيني

قدمت حكومة الهند مساهمة مالية بقيمة 2,5 مليون دولار أمريكي، لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، كجزء من مساهمتها السنوية البالغة 5 ملايين دولار للعام 2023-2024، لدعم الأنشطة الأساسية للوكالة من البرامج والخدمات، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية المقدمة للاجئين الفلسطينيين، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

الحكومة الهندية تؤكد دعمها لـ«الأونروا»

وسلمت سفيرة جمهورية الهند لدى دولة فلسطين رينو يادڤ، المساهمة إلى مدير الشراكات في دائرة العلاقات الخارجية للأونروا كريم عامر، في مقر الأونروا الإقليمي بالقدس.

وأكدت السفيرة، دعم الحكومة الهندية المستمر لأنشطة الوكالة في المنطقة والخدمات التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين، فيما أعرب عامر، بالنيابة عن "الأونروا"، عن تقديره لحكومة الهند لدعمها المستمر للوكالة.