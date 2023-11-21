فرنسا: استيلاء الحوثيين على سفينة الشحن بالبحر الأحمر تهديد لأمن الملاحة

أدانت فرنسا استيلاء جماعة الحوثيين في اليمن على السفينة «جالاكسي ليدر» في البحر الأحمر، في 19 نوفمبر الجاري، داعية إلى الإفراج الفوري عن طاقمها.

تحويل مسار السفينة

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان اليوم، إن الاستيلاء على السفينة في البحر الأحمر في المياه الدولية وتحويل مسارها إلى مدينة الحديدة يمثل تهديدًا لأمن الملاحة وحريتها في المنطقة، مؤكدة أن هذا العمل يعد انتهاكًا للقانون الدولي، كما يضر بمصالح الشعب اليمني والدول المجاورة.

تجنب التصعيد

وأكد البيان أن فرنسا تدعو جميع الأطراف الفاعلة في المنطقة إلى تجنب التصعيد، مشيرًا إلى أن هذه هي الرسالة التي تنقلها وزيرة الخارجية الفرنسية إلى جميع محدثيها والتي نقلتها أيضًا إلى نظيرها الإيراني الخميس الماضي.

والأحد الماضي، قالت جماعة الحوثي في اليمن، إنها استولت على سفينة شحن إسرائيلية في البحر الأحمر، واقتادتها إلى الساحل اليمني، وعلى متنها 25 من أفراد الطاقم، فيما اعتبرت إسرائيل واقعة اختطاف السفينة «حادثًا خطيرًا»، مشيرة إلى أنّ السفينة ليست إسرائيلية.

تعليق اليابان

في غضون ذلك، قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو، أمس الاثنين، إن السفينة تديرها شركة الشحن والخدمات اللوجستية اليابانية NYK (Nippon Yusen Kaisha).