«تموين البحر الأحمر»: ضخ كميات من المواد الغذائية في الأسواق بأسعار مخفضة

أعلنت مديرية التموين بالبحر الأحمر، برئاسة شاذلي عايش وكيل وزارة التموين، ضخ كميات كبيرة من المواد الغذائية الأساسية في المعارض وجميع منافذ البيع المخصصة في مدن بأسعار مخفضة، لسد احتياجات المواطنين، وذلك في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتخفيض الأسعار ورفع الكاهل عن المواطن البسيط.

ضخ كميات من المواد الغذائية بالأسواق

ومن جانبه أشار شاذلي عايش وكيل وزارة التموين بالبحر الأحمر، في تصريحات صحفية، إلى ضخ كميات كبيرة من المواد الغذائية للمواطنين في المجمعات الاستهلاكية ومعارض السلع الغذائية المنتشرة في مدن المحافظة لسد احتياجات المواطنين، مع استمرار الحملات الرقابية على الأسواق للتصدي لكل من تسول له نفسه بالتلاعب بأسعار المواد الغذائية.

ضخ كميات كبيرة من السكر بأسعار مخفضة

وأكد «عايش»، أنه تم ضخ كميات كبيرة من السكر في جميع منافذ البيع والمعارض المخصصة لبيع المواد الغذائية، بسعر 27 جنيها للكيلو، مؤكدا أن جميع السلع الغذائية والأساسية متوافرة داخل المحافظة.

وناشد وكيل وزارة التموين المواطنين بالبحر الأحمر، المواطنين، بالإبلاغ أو التوجه إلى أقرب إدارة تموينية في مدن المحافظة المختلفة، عند وجود تلاعب في أسعار المنتجات الغذائية، بجانب الحملات الرقابية التي تقودها الإدارات التموينية في مدن المحافظة.