أحمد موسى: اختطاف الحوثيين السفينة بالبحر الأحمر يهدد الملاحة البحرية

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الفيديو الذي جرى تداوله من قبل إعلام جماعة الحوثي بشأن تحركات اختطاف سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر، يعكس مدى التسليح العسكري لهذه الجماعة، مشيرا إلى أنه المعروف أن جماعة الحوثي لديها أسلحة كثيرة وتعداد عسكري من الأسلحة الثقيلة لكن مروحيات عسكرية هذا هو الجديد.

تهديد الملاحة البحرية

وأضاف موسى، خلال برنامج على مسؤوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أنه اُخْتُطِفَت السفينة دون أي رد فعل سواء من كان يحمي السفينة أياً كانت قوات أمريكية أو فرنسية، لافتا إلى أن عدد الوحدات البحرية التي حاوطت السفينة في عرض البحر الأحمر يؤكد مدى الاستعداد من هذه الجماعة لتهديد الملاحة البحرية.

وأكد أن ما حدث لا يوجد سوى وصف واحد هو مشهد عبثي، مشددا على أن ما قامت به جماعة الحوثي لن يوقف الحرب، بل يؤجج الصراع ويزيد التوتر في الملاحة البحرية وتأثيرات سلبية على أمن الملاحة.

ولفت إلى أن ما فعلته جماعة الحوثي، هو مشهد كاشف يشير إلى اتساع دائرة الحرب، وهو ما أشار إليه الرئيس السيسي في بداية الحرب على غزة، وهو ما يحدث الآن.

إيران قادرة للضغط على الحوثيين

ونوه بأن هدف جماعة الحوثي استهداف السفن التابعة لإسرائيل، مشيرا إلى أن إيران هي الوحيدة القادرة للضغط على الحوثيين بشأن مصير السفينة في الأيام المقبلة.