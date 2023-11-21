«تعليم الوادي الجديد» تختتم فعاليات الحقيبة التدريبية لتعزيز الوعي المجتمعي

شهد سيد عبد العزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، ختام فعاليات الحقيبة التدريبية التي جرى تنظيمها على مدار 3 أيام في جميع الإدارات التعليمية، حول تفعيل دور المدرسة في «تعزيز الوعي المجتمعي وقيم المواطنة لدى الطلاب في ضوء التحول الرقمي» بالتعاون بين إدارة التدريب بالمديرية والأكاديمية المهنية للمعلمين.

استهداف مديري المدارس في الإدارات التعليمية لنقل الخبرات

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، أن البرنامج استهدف مديري المدارس لجميع المراحل التعليمية والمعلمين والأخصائيين الاجتماعيين ومجالس الأمناء، كما وجه جميع المتدربين بضرورة تحقيق أكبر استفادة من التدريب ونقل الخبرات فيما بينهم، حيث حاضر في التدريب نخبة متميزة من المدربين المعتمدين ذوى الخبرات التابعين للأكاديمية المهنية للمعلمين.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه الفعاليات جاءت من منطلق حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على تلبية متطلبات التنمية المستدامة، ومواجهة التحديات التي يفرضها التحول الرقمي، وبناء الإنسان المصري المتوازن الذي يتمتع بالوعي المجتمعي وقيم المواطنة ليشارك في بناء وطنه وتنمية مجتمعه.