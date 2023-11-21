بنك المعرفة المصري يستعرض جهوده في تطوير جامعة السويس

استقبل الدكتور أشرف حنيجل رئيس جامعة السويس، اليوم، وفد بنك المعرفة المصري، في إطار الجولة السنوية للبنك على مختلف الجامعات المصرية.

وتناول اللقاء استعراض جهود بنك المعرفة المصري في توفير قاعدة بيانات كبيرة في مختلف التخصصات العلمية، والتي أسهمت بشكل كبير في تطوير ونمو قاعدة البحث العلمي في مصر.

وحضر رئيس الجامعة وأعضاء فريق بنك المعرفة، ورشة عمل، افتتح خلالها رئيس الجامعة التدريب، وثمن دور البنك الذي جاء خلال مبادرة أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خلال العيد القومي للعلم عام 2014.

دور بنك المعرفة في نشر الثقافة

وأشار رئيس جامعة السويس، إلى ما يمنحه بنك المعرفة المصري لكل المصريين من مختلف الأعمار من فرص للوصول إلى أكبر قدر من المعرفة والمحتوى الثقافي والعلمي، سواء كان ذلك أساسي أو تطبيقي أو في مجال التكنولوجيا أو العلوم الإنسانية أو الإدارية.

وضم الوفد الدكتور وليد علي، من بنك المعرفة المصري، ومحمد سعيد من المكتبة الرقمية بالمجلس الأعلى للجامعات.