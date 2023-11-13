رئيس جامعة السويس يفتتح تدريب الأمديست لوكلاء وعمداء الكليات

افتتح الدكتور أشرف حنيجل، رئيس جامعة السويس، فعاليات تدريب عمداء ووكلاء الكليات من قبل هيئة الأمديست، تمهيدا لافتتاح مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة، بحضور إيهاب شحاتة، عميد كلية التربية مدير المركز، ودينا حلمي نائب مدير برنامج المنح الحكومية والمسؤول عن برنامج الإعاقة بأمديست، والعميد عادل محمد مدير مكتب حياة كريمة بالسويس.

رئيس جامعة السويس: حريص على لقاء أبنائي

قال رئيس جامعة السويس، إنه حريص بشكل شخصي على تنظيم مثل هذه اللقاءات كي يلتقي بأبنائه طلاب الجامعة من ذوي الهمم، ليتابع بنفسه وعن قرب كل الإجراءات التي تمت لأجل الانتهاء من افتتاح مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة.

وأشار الدكتور أشرف حنيجل، الى أن المركز الذي يأتي بناءً على البرتوكول الذي تم توقيعه مع هيئة الاميديست في أوائل 2022، وقطعت فيه جامعة السويس خطوات واسعة من أجل الانتهاء من كل الإجراءات المطلوبة لافتتاحه، ثم قدم سيادته التحية لهيئة الأمديست لما لمس من تعاون صادق وإخلاص غير مسبوق وإيمان عميق بأهمية هذا العمل الإنساني.

التحية لمؤسسة حياة كريمة

وجه رئيس جامعة السويس التحية لمؤسسة حياة كريمة، تلك المؤسسة التي تقوم على تنفيذ مبادرة رئاسية طموحة تهدف إلى توفير حياة كريمة حقيقية للمواطن المصري، وقد لمسنا ذلك في مختلف ربوع مصر في شتى القطاعات.