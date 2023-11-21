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حزب الجيل: مصر غيرت موقف الغرب بشأن غزة.. ولن تسمح بالتهجير

كتب:

محمد أباظة
08:14 م | الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
رئيس حزب الجيل

رئيس حزب الجيل

قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، إن ما صرحت به وزيرة المخابرات في حزب الليكود الإسرائيلي جيلا جملئيل، ومطالبتها المجتمع الدولي بإعادة التوطين الطوعي للفلسطينيين في غزة في مواقع حول العالم، إعادة لمخطط تصفية القضية الفلسطينية، وهو حديث قديم يماثل لصفقة القرن، وهو ما كشفه الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ اندلاع الحرب على غزة وأعلنه أمام العالم أجمع.

رد حزب الجيل على تصريحات وزيرة المخابرات في حزب الليكود الإسرائيلي

وأضاف «الشهابي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هذا المخطط هدف أمريكي غربي، إذ استعشرت إسرائيل وتصورت أن المناخ مناسب لتنفيذ الجزء الحديث من صفقة القرن، ولكن مصر انتفضت بقيادة رئيسها أمام هذا المخطط، وغيرت مواقف شعوب تلك الحكومات الغربية المؤيدة تأييدا أعمى للاحتلال الإسرائيلي.

وأكد رئيس حزب الجيل، أن هذا الموقف المصري القوي قيادة وشعبا الرافض لهذا المخطط يجعله لن يبارح مكانه، مضيفا أن هذا الموقف انتقل إلى الدولة العربية والإسلامية من خلال مؤتمر القمة العربية الإسلامية الذي انعقد في الرياض، وتبنت الرؤية المصرية كاملة.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.