حزب الجيل: ندعم المرشح عبد الفتاح السيسي لاستكمال التنمية وحماية الأمن القومي

أكد قيادات حزب الجيل الديمقراطي دعمهم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، لاستكمال التنمية والحفاظ على الأمن القومي كونه المرشح الأنسب لذلك التوقيت، وذلك خلال كلماتهم في المؤتمر الجماهيري الذي أقيم مساء اليوم في الإسكندرية.

وقال اللواء طبيب حمدي عبد اللطيف الأمين العام للحزب، إن دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، من أجل مواصل سلسلة التنمية على مدار السنوات الماضية لكل القطاعات منها الزراعية والصناعية والتجارية، مشيراً إلى أن مصر تشهد نهضة كبرى.

عوض: السيسي في فترة حكمه اهتم ببناء الإنسان

فيما أكد عمر عوض، مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي وأمين عام محافظة الإسكندرية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فترة حكمه اهتم ببناء الإنسان قبل أي شيء من خلال تطوير ما يخص نشأة المواطنين في بيئة صالحة وتوفير حياة كريمة لهم.

وأشار إلى أن السيسي له موقف واضح من اليوم الأول فيما يخص قضية فلسطين، مؤكدا أنه رئيس قوي لم يخضع لأي ضغوطات في مثل هذا التوقيت، وأن ما مر به الرئيس السيسي خلال فترة حكمه أمر لا يتحمله أحد.

رئيس الحزب: نسبة التصويت مهمة في الانتخابات الرئاسية المقبلة

فيما أكد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي، في ختام المؤتمر، أن نسبة التصويت مهمة في الانتخابات الرئاسية المقبلة لاستكمال الإنجازات الداخلية والحفاظ على الجبهة الخارجية.