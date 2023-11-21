أيتن عامر ترد على منتقديها: «ده شغلنا.. ومش معناه إننا نسينا القضية»

ردت الفنانة أيتن عامر على الانتقادات التي وجهت لها بسبب نشرها صورة من كواليس فيلمها الجديد «بلوموندو»، الذي يعرض بجميع دور العرض بمصر والوطن العربي.

وأكدت أيتن عامر، في فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، أنها لم تنس القضية الفلسطينية، وأنها تتابعها منذ بداية الأزمة، لكنها لا تستطيع أن تتخلى عن عملها.

وقالت: «مش معنى إننا بنمارس حياتنا أننا نسينا القضية الأساسية التي نتحدث عنها جميعا، وأنا منذ شهر ونصف منذ بداية هذه الكارثة التي حدثت، وأنا بتكلم عنها لدرجة أن حسابي كان هيتقفل بسبب الحاجات التي أقوم بنشرها طوال الوقت».

وأضافت: «على قدر إيماننا بالقضية الفلسطينية ودعمنا لها، يصعب عليّا أن يعلن أحد فينا من الفنانين عن عمله ويهاجمه الناس ويقولون: أنت لست حاسس بالناس، بالطبع كلنا متأثرين، لكن ردود الافعال تبدو غريبة لأن هذه وظيفتنا والإعلان عن أعمالنا جزء من عقودنا».

وتابعت أيتن عامر: «مش معنى إننا بنعلن عن شغلنا يبقى بنشغل الرأي العام عن القضية، من الممكن أن نهاجم من لا يؤيد القضية ولا يتحدث عنها، لكن ليه بنهاجم من يتحدث عن القضية؟ انا مقدرش أقول لا تذهبوا إلى العمل ولا تلتزموا بعقودكم».

وختمت: «بلاش نزايد على بعض من فضلكوا، أنا بقالى شهر ونص مبنزلش حاجة على الاكاونت غير لدعم القضية، وعندى فيلم فى السينما نزلتله بوست لقيت هجوم مش طبيعي، من فضلكوا افهموا ان ده شغلنا زى ما كلكوا بتمارسوا شغلكوا عادى وبلاش نزايد على بعض من فضلكوا».