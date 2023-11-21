محمد دياب ينضم إلى قائمة نجوم هوليود المطالبين بوقف النار على غزة

انضم المخرج محمد دياب إلى توقيعات النجوم وصناع السينما في هوليوود المطالبين بوقف إطلاق النار الفوري في غزة، قائلا عبر تدوينة على حسابه بـ«فيس بوك»، «حصار غزه اللإنساني يقتل اعداداً من المدنيين الابرياء ستفوق عدد الذين قتلوا في القصف، إلا ان القتل البطئ لن تتم تغطيته بنفس القدر في الإعلام».

وتابع دياب في تدوينته: «وأخطر ما سيخرج به العالم من هذه الحرب هو أن أرواح المدنيين وخاصة الأطفال والعقاب الجماعي لم تعد خطوطا حمراء كما كانت، كل لحظه يستمر فيها ما يحدث في غزة هي إدانه لإنسانية العالم».

نجوم هوليوود يطالبون بوقف إطلاق النار في غزة: «التاريخ يراقب»

حرص عدد كبير من النجوم وصناع السينما في هوليوود على توجيه رسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن يطالبون فيها بضرورة وقف إطلاق النار الفوري في قطاع غزة، ووصفوا ما يحدث بـ «الوضع الكارثي»، وجاء ضمن الرسالة التي وقع عليها عدد كبير من العاملين في قطاع الترفي في الولايات المتحدة الأمريكية: «نحن نرفض أن نروي للأجيال القادمة قصة صمتنا، ووقفنا مكتوفي الأيدي ولم نفعل شيئًا.. التاريخ يراقب».

وجمعت الرسالة توقيعات عديدة من أبرز النجوم في هوليوود من بينهم برادلي كوبر، جينيفر لوبيز، آدم لامبرت، بيلا حديد، زين مالك، أوسكار إسحاق، أمريكا فيريرا، بن أفليك، اندرو جارفيلد، دوا ليبا، جيسيكا تشاستين، كريستين دانست، كريستين ستيوارت، إضافة إلى عدد من الفنانين العرب منهم منة شلبي وهند صبري وخالد عبدالله.