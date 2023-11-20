نقيب المهندسين: منع قيد خريجي المعاهد غير المعتمدة من «جودة التعليم»

أعلن المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، منع قيد خريجي أي معهد هندسي إلا بشرط الحصول على الجودة أو التقديم بطلب للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، موضحا أنه في حال عدم تقديم أي من هذه المعاهد بضمان الجودة لن يقيد خريجيها بها.

وحول دور النقابة في اختيار معايير المعاهد التي تقيد بها، قال «النبراوي» إن النقابة لا تتدخل بأي شكل في وضع قواعد هيئة ضمان الجودة والاعتماد، دورنا هو التأكد من تنفيذ هذه القواعد المنصوص عليها في اللوائح والقواعد، وأن القرار الذي أصدره حاز موافقة المجلس ويتسق مع القوانين واللوائح ذات الشأن.

قيد المهندسين في النقابة

وأضاف في تصريح لـ«الوطن» أنه عندما صدرت القرارات المتعلقة باعتماد 13 معهدا هندسيا فقط حصلوا على الجودة، تعني عدم قيد خريجي أي معاهد سواها إلا من يحصل على الاعتماد، وأنه بدءا من واحد نوفمبر الجاري، يلزم بالقيد في نقابة المهندسين أن يكون المعهد إما حاصلا على شهادة الاعتماد أو قدم مستنداته، وجرى رفعها بالكامل لهيئة الضمان أو على أقل تقدير يكون قد قدم طلبا للاعتماد.

معايير اختيار المعاهد الهندسية

وأوضح أن المعاهد الهندسية يجب أن تكون متوافقة مع المعايير التي وضعها القانون، وشروط هيئة ضمان الجودة والاعتماد هي شروط موضوعية مدروسة تماما، بحيث أن أي جهة الخدمة التعليمية تكون ممتلكة لأساسيات تقديم هذه الفرصة من حيث المبنى والتجهيزات والمساحات المخصصة للنشاط والمعامل والورش والأهم عدد أعضاء هيئة التدريس وتخصصاتهم، وبالتالي يصب هذا في مصلحة الأعضاء وخريجي الكليات والمعاهد الهندسية.

وكان نقيب المهندسين أصدر قرارا قبل أيام بعدم قيد أي خريج من المعاهد الهندسية باستثناء 13 معهدا هندسيا حصل كل منها على اعتماد الجودة، تفعيلا لقرارت عدم قيد خريجي المعاهد الهندسية غير المعتمدة أو التي لم تتقدم بطلب للهيئة القومية لضمان جودة التعلىم والاعتماد، وتضمنت أسماء هذه المعاهد ما يلي:

1- معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا.

2- معهد النيل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة

3- الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة- وزارة الإنتاج الحربي

4- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعبور

5- معهد مصر العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة.

6- المعهد العالي للهندسة بالشروق (جميع أقسامه)

7- معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة.

8- معهد أكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا.

9- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكفر الشـيخ (الالتزام بقرار نقابة المهندسين في شأن الحد الأقصي للحصول على الاعتماد في (31/ 12/ 2024).

10- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنيا الجديدة (على أن يتم الالتزام بقرار نقابة المهندسين في شأن الحد الأقصى للحصول على الاعتماد في 31/ 12/ 2024.

11- المعهد الكندي للهندسة بالسادس من أكتوبر ( وبالنسبة لقسم الهندسة المعمارية يتم الالتزام بقرار نقابة المهندسين في شأن الحد الأقصي للحصول على الاعتماد في 31/ 12/ 2024.

12 - المعهد الكندي العالي لتكنولجيا الهندسة والإدارة وبالنسبة لقس الهندسة المدنية يتم الالتزام بقرار نقابة المهندسين بالحد الأقصى للحصول على الاعتماد في 31/ 12/ 2024.

13- معهد الأهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا 6 أكتوبر ( على أن يجرى الالتزام بقرار نقابة المهندسين في شأن الحد الأقصى للحصول على الاعتماد في 31/ 12/ 2024.