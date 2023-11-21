رحلة نيلية وملاهٍ ضمن احتفالات أعياد الطفولة بمراكز شباب مطوبس

نظمت إدارة شباب مطوبس، في محافظة كفر الشيخ، رحلة نيلية ونزهة بالملاهي لعدد 50 طفلا من رواد مراكز الشباب، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، و اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

بناء شخصية الطفل المصري

أوضح عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، عبر بيان، اهتمام وزارة الشباب والرياضة ببناء شخصية الطفل المصري، وتقديم الفعاليات والاحتفالات بمراكز الشباب لرسم البسمة على وجوه الأطفال، إلى جانب خطة البرامج الرياضية والفنية المتنوعة، التي تهدف إلى تنمية مهارات النشء واكتشاف المواهب الرياضية والفنية ورعايتها ضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

احتفالات أعياد الطفولة

وأضاف وكيل شباب كفر الشيخ: تقام احتفالات أعياد الطفولة بمراكز شباب كفر الشيخ، بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ لبنى أبوالقاسم، مدير إدارة تنمية النشء، ومتابعة أحمد عطية، مدير إدارة شباب مطوبس.