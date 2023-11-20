تدريبات تخاطب وفنون لأطفال «قادرون باختلاف» في كفر الشيخ

نظم مركز التخاطب وتنمية مهارات وتعديل السلوك، بمركز شباب سيدي سالم، في محافظة كفر الشيخ، عددًا من التدريبات للأطفال من ذوى القدرات الخاصة، وذلك ضمن برتوكول التعاون بين وزارة الشباب والرياضة، ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم الإماراتية.

جاءت التدريبات، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتقدم الخدمات بالمركز المجهز بأحدث الأدوات والأجهزة لإجراء جلسات التخاطب وتعديل السلوك وصعوبات التعلم والتكامل الحسي بالإضافة إلى التقييم النفسي.

مهارات تخاطب لأطفال كفر الشيخ

أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة في كفر الشيخ، في بيان، أنّ اختيار فرق عمل مراكز التخاطب بمراكز الشباب الثلاث في سيدى سالم، وقبريط، وكفر الشيخ، خضع لعقد مقابلات شخصية لاختيار أفضل المدربين لتقديم خدمات تنمية التخاطب لأطفال التوحد وتأخر الكلام للأطفال الذين حدث لهم تأخر في النطق من حوادث أو جلطات دماغية.

ويحرص المدربون بالمراكز على لقاء أسر الأطفال للوقوف على حالة كل طفل والمشكلات التي تواجه الأسرة، ويقدمون تدريبات خاصة للتخلص من بعض المتلازمات، داخل الغرف الحسية، التي يتم فيها معالجة صعوبات التعلم، داخل المركز الحسي الحركي.

مراكز فنون لأطفال كفر الشيخ

وأشار وكيل شباب كفر الشيخ، أنّ العمل سوف يستمر بمراكز الفنون والإبداع بالمراكز الثلاث للمبدعين باختلاف، تدريبات اللياقة البدنية وتقديم الورش الفنية، في إطار اهتمام مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، بتنمية قدراتهم الرياضية والفنية لاحتواء طاقاتهم الإبداعية، جميع التجهيزات بمركز التخاطب هدية من الجهة المانحة «مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم الإماراتية»، وذلك بإشراف مصطفى غريب، وكيل مديرية للشباب في كفر الشيخ، ومتابعة الدكتور مصطفى الحلو، مسؤول مكتب قادرون باختلاف بكفر الشيخ.