معرض لمشروعات تخرج طلاب الرفع المساحي بجامعة سوهاج.. بينها الذكاء الاصطناعي

أجرى الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، اليوم، بجولة تفقدية لمعرض الأجهزة المساحية المستخدمة فى عمليات الرفع المساحي، وعدد من مشروعات التخرج الطلابية المتعلقة في برنامج المساحة، والتي تم تنفيذها على هامش احتفال كلية الآداب باليوم العالمي لنظم المعلومات الجغرافية، الذي نظمه وكالة شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع قسم الجغرافيا بالكلية.

مشروعات التخرج لطلاب جامعة سوهاج

وأعرب النعماني عن بالغ سعادته واعتزازه بما شاهده من مشروعات التخرج لطلاب قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية وبرنامج الGIS والمساحة، مشيراً إلى أن الطلاب قدموا مشروعات تخرج متميزة ومبتكرة، مضيفا أن الاحتفالية تضمنت جلستين علميتين تم خلالهما مناقشة العديد من المحاور الهامة التى تختص بهذا المجال.

الاتجاهات الحديثة لنظم الجغرافيا بجامعة سوهاج

وأوضح الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمي البيئة حيث أجريت الجلسة الأولى تحت عنوان «الاتجاهات الحديثة فى نظم المعلومات الجغرافية ودعم اتخاذ القرار»، والتي ترأسها الدكتور كريم مصلح، والدكتور أحمد فوزي، وشملت محاضرة عن الدراسة الميدانية والتكامل مع الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية ودورها في دعم اتخاذ القرار، مع التطبيق على المشروعات القومية فى مصر وقدمها الدكتور محمد علي عبد الرحيم.

تطبيقات الطائرة دون طيار

وأضاف الدكتور عبدالباسط وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الجلسة ناقشت أيضاً تطبيقات الطائرة دون طيار والذكاء الاصطناعي للدكتور محمد الراوي دندراوي، كما تحدث الدكتور حمدي نبيه عن دور نظم المعلومات الجغرافية فى دعم اتخاذ القرار، وقدّمت الدكتورة سيدة رسلان مقترحا لإنشاء وحدة مشروعات تكنولوجيا الجيوماتكس ودعم اتخاذ القرار بالجامعة.