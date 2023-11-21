ضبط 55 مخالفة متنوعة في حملات تموينية بالدقهلية

تمكنت مديرية التموين بالدقهلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط 55 مخالفة متنوعة في مجال المخابز والأسواق، وذلك خلال حملات تموينية مكثفة، بناء على تعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.

حملات تموينية على المخابز بالدقهلية

وأوضح السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أن الحملات شملت المخابز والأسواق في مراكز أجا، مركز المنصورة، طلخا، شربين، وأسفرت عن تحرير 16 محضرًا نقص وزن للمخابز، و16 محضرًا عدم مطابقة للمواصفات، و8 محاضر تصرف في دقيق، و1 محضر عدم إعطاء بون صرف، و1 محضر عدم وجود قائمة بيانات، و2 محضر عدم وجود سجل تفتيش، و2 محضر تجميع دقيق، و2 محضر عدم إعلان عن الأسعار، و2 محضر مزاولة نشاط بدون ترخيص، و4 محاضر سلع بدون فواتير.

وشدد وكيل وزارة التموين على استمرار الحملات التموينية على المخابز والأسواق، لضبط المخالفين، وضمان توافر السلع والخدمات للمواطنين بأسعار عادلة.