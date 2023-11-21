«تعليم الإسكندرية» تطلق مسابقة «معلم مبتكر من أجل الغد» تعليم وأزهر

قال الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، لـ«الوطن»، إنه بناءً على توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتنمية مهارات المعلمين لإنتاج المحتوى الرقمي لمواكبة تطورات دمج التكنولوجيا في التعليم تم توقيع إتفاقية مع منظمة اليونسكو لإنشاء «مركز وطنى للتعليم عن بعد» مع الأكاديمية المهنية للمعلمين لإنتاج محتوى رقمي للمناهج المصرية.

معلم مبتكر

وأشار الدكتور أبو زيد إلى أنّ مديرية تعليم الإسكندرية أطلقت مسابقة لتشجيع المعلمين على الإبداع في إنتاج المواد الرقمية التربوية ورصدت جوائز للفائزين منها، منحة للسفر للأردن والتدريب في أكاديمية الملكة رانيا للتدريب، جوائز مالية وأجهزة تابلت وفرص تدريبية مجانية.

أهداف المسابقة

وأضاف أنّ المسابقة تهدف إلى نشر الوعى بأهمية دمج الموارد الرقمية فى الممارسات العملية واللا عملية، تشجيع المعلمين على الإبداع فى الموارد الرقمية التربوية توفير، وإيجاد مستويات متعددة ومتنوعة من التفاعل، وتحقيق التعليم النشط والانتقال من نموذج نقل المعلومات والمعرفة إلى نموذج التعليم الموجة والتعلم الثقافي تعميم التجارب والموارد الرقمية بين أعضاء هيئة التعليم دعم مركز التعليم عن بعد بالموارد الرقمية المتميزة، وتكوين اتجاه إيجابي نحو المركز.

الفئات المستهدفة

وعن الفئات المستهدفة للمشاركة فى المسابقة أكد أبو زيد أنة تم يحديدهم وهم:

1- أعضاء هيئة التعليم بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف.

2- معلمو التربية الخاصة والدمج بالتربية والتعليم والأزهر الشريف.

الشروط العامة للمسابقة

1- تراعي الموارد الرقمية المقدمة الجانب البيئي أو الحفاظ على الموارد المائية أو المواطنة واحترام الآخر أو التغيرات المناخية كتحديات يجب مراعاة إحداها عند تقديم المورد الرقمي.

2- أن يكون المتقدم من ضمن معلمي وزارة التربية والتعليم المصرية والأزهر الشريف وعلى رأس العمل.

3- في حالة قيام المتقدمين برفع مشاركتهم في مستوى غير المستوى المؤهل له سيتم تجميد المشاركة، ولن يتم تحكيمها لذا يرجى التزام الدقة فى تعبئة نموذج التقدم الاليكتروني جيداً لتحديد المستوى الذى ستتقدم عليه.

4- احترام محتويات المورد الرقمي لحقوق التأليف والنشر بالإشارة إلى المصادر.

5- بالنسبة لمعلمي التربية الخاصة والدمج تراعي الموارد الرقمية في هذا المجال احتوائها على مناهج التربية الخاصة والدمج بالنسبة للمستوى الثاني والثالث وبالنسبة للمستوى الأول يكون البرنامج في مجال التنمية المهنية لمعلمي التربية الخاصة والدمج.

الإجراءات التنظيمية للمسابقة

وأوضح الدكتور عربى أبو زيد أن الإجراءات التنظيمية للمسابقة كالتالي.

1- يسمح بالمشاركات الفردية والثنائية والجماعية بحد أقصى 3 أشخاص.

2- التسجيل لفرد واحد من المجموعة وسوف يسمح له بإضافة أسماء المشتركين معه فى نموذج التقدم دون تعديل أسماء المجموعة.

3- يوضع نموذج التقدم على موقع الأكاديمية الشرح التفصيلى لجميع إجراءات وشروط الإعلان لكل بلد.

4- يبدأ التسجيل على الموقع الإلكتروني حتى يوم 2023/12/155، ومتابعة الموقع الإلكتروني للأكاديمية للإعلان عن الفائزين.