انتخابات الرئاسة 2024.. ضوابط الإنفاق على حملات المرشحين مع بدء الدعاية

انطلق مارثون الدعاية الانتخابية للمرشحين أمس الخميس لخوض الانتخابات الرئاسية، وذلك بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، والرموز الانتخابية التي سيستخدمها المرشحون بالسباق الرئاسي، وذلك وفقًا للجدول الزمني للإجراءات الانتخابية التي حددتها الهيئة.

القائمة النهائية للمرشحين

وتضمنت القائمة النهائية للمرشحين كل من:

1- عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسي وشهرته عبد الفتاح السيسي رمز النجمة.

2- محمد فريد سعد زهران وشهرته فريد زهران رمز الشمس.

3- عبدالسند حسن محمد يمامة وشهرته عبد السند يمامة رمز النخلة.

4- حازم محمد سليمان محمد عمر وشهرته حازم عمر رمز السلم.

20 مليون بحد أقصى للدعاية

وحددت الهيئة الوطنية، الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على حملته الانتخابية والتي بلغت نحو عشرين مليون جنيه، وفي حالة انتخابات الإعادة يكون الحد الأقصى للإنفاق خمسة ملايين جنيه.

ويكون تمويل الحملة الانتخابية للمرشح من أمواله الخاصة، وللمرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، على ألا يجاوز مقدار التبرع من أي شخص طبيعي اثنين في المائة من الحد الأقصى المقرر للإنفاق في الحملة الانتخابية.

ويحظر على المرشح تلقي أية مساهمات أو دعم نقدي، أو عيني للحملة الانتخابية من أي شخص اعتباري مصري، أو شخص طبيعي أو اعتباري أجنبي، أو من أية دولة، أو جهة أجنبية، أو منظمة دولية، أو أية جهة يسهم في رأس مالها شخص أجنبي.