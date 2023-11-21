«هي تستطيع للتنمية» تطلق المؤتمر الوطني لدعم مشاركة المرأة في انتخابات الرئاسة

انطلق المؤتمر الوطني لدعم مشاركة المرأة المصرية في الانتخابات الرئاسية، اليوم، تحت رعاية جامعة الأزهر وبالتعاون بين كلاً مؤسسة هي تستطيع للتنمية ومؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة وتواجد من حملة أنا مشاركة، حيث عقد المؤتمر في قاعة الأزهر للمؤتمرات بحضور لفيف من الشخصيات العامة وعددٍ من الوزراء وأعضاء مجلس النواب.

ومن جانبه أكد الدكتور محمود صديق، نائب رئيس مجلس جامعة الأزهر، أن تفرّد القرآن الكريم بسورة «النساء» وتحدثت عن حقهن وما يتعرضن لهن وحقوقهن، وأيضًا سورة الطلاق، لتعظم شأن المرأة، مشيرا إلى أنّ المرأة تمثل 30%؜ من المجتمع، وأن حق السعاية هو حق من حقوق المرأة، حتى لو يتم سلب هذا الحق منها فنحن نسعي بأن تتمتع به المرأة.

وأوضح أنّ المرأة لها دور كبير من الحضارات القديمة، ومن أمثلتهن هي الملكة حتشبسوت، ودة من خلال إدارتها القوية للدولة، مضيفا أنّ مصر حاضرة دومًا ومن خلال كلمات الله في القرآن تعد كلمات باقية وثابتة، رغم أهمية أي أماكن أخرى لكن مصر دومًا بالمقدمة في قيمتها وأهميتها.

وقال مصطفى الشربيني، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة الصحة والتنمية المستدامة، إنّ هناك دولا عربية وصلت فيها مشاركة النساء لـ50% في مجالات العمل، قائلا: «وإحنا هنوصل لأكتر من كدة، بسبب الشباب اللي هيوصلوا لمكانات قيادية في المجتمع»، مضيفًا أنّ مؤتمر اليوم هدفه دعم مشاركة النساء في الانتخابات ودون تحيز لهن لكن وايمانًا بدورهن في المجتمع.

وقال الدكتور محمد عبدالمالك، نائب رئيس جامعة الأزهر الوجه القبلي، إنّ مصر مساندة وداعمة دومًا لكل المستضعفين ونخص القضية الفلسطينية، مشيراً إلى أنّ مصر موقفها ثابت لا يتغير وهذا يدل علي عريقتها، خاصة موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي في رفض تهجير الفلسطينيين للأراضي المصرية، فتراب مصر للمصريين، مؤكدا أنّ الإسلام احترام رأي المرأة وأنزل سورة لتأييده، مضيفاً أنه ظهر من خلال قصة خولة بنت تعلبة، التي جادلت النبي في أمر تحريم زوجها له، فنزلت سورة المجادلة تأييد لها.

ومن جانبها أوضحت النائبة هداية حسني، عضو مجلس النواب، أنّ الانتخابات الرئاسية هو اليوم التي تشترك فيه المرأة مع الرجل مشاركة سياسية، مؤكدة أنّ نبحث عن أثر الانتخابات على الصحة النفسية.