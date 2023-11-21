جامعة طنطا تستضيف ندوة «حياة كريمة» لنشر ثقافة العمل التطوعي

استضافت جامعة طنطا، اليوم الخميس، ندوة تعريفية لمؤسسة حياة كريمة لطلاب الجامعة، بهدف نشر ثقافة العمل التطوعي، وتنمية وعي الطلاب بحجم الإنجازات وجهود الدولة التنموية.

حضر الندوة الدكتور محمود ذكي، رئيس الجامعة، والدكتور محمود سليم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، واللواء خالد عوف، مستشار مؤسسة حياة كريمة للمتابعة الميدانية، والمهندس أحمد سعيد، مدير ملف حياة كريمة بالقطاع الميداني لمؤسسة حياة كريمة، والعقيد محمد جمال، مدير قطاع الدلتا بمؤسسة حياة كريمة بالغربية، والدكتورة زينت سامي، المنسق العام لمؤسسة حياة كريمة بالغربية، وعدد من عمداء ووكلاء كليات الجامعة ولفيف من الطلاب.

جامعات الجيل الرابع

في كلمته، أكد الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة أن جامعات الجيل الرابع لا تهتم فقط بالجوانب الأكاديمية والبحثية، ولكنها تهتم أيضا بخدمة مجتمعها المحيط، وبناء شخصية طلابها وتنمية وعيهم وقدراتهم المعرفية والمهارية والابتكارية ليكونوا قادرين على مواجهة سوق العمل في ظل الجمهورية الجديدة.

من جانبه، أكد اللواء خالد عوف مستشار مؤسسة حياة كريمة للمتابعة الميدانية، على النجاح الباهر الذي حققته المؤسسة في شتى القطاعات العلمية والثقافية والإدارية من البنية التحتية والطفرة المعمارية، بل تعدت فكرة بناء المباني الى بناء العقول والثقافات.

التعاون المشترك بين حياة كريمة وجامعة طنطا

وأوضح أن الهدف الأساسي من فتح باب التعاون المشترك بين المؤسسة وجامعة طنطا العريقة، هو تعزيز العمل التطوعي في عقول الشباب.

وأشار المهندس أحمد سعيد، مدير ملف حياة كريمة بالقطاع الميداني لمؤسسة حياة كريمة، إلى أهمية برنامج Value، الذي نظمته المؤسسة لدعم وتدريب طلاب الجامعات على قيم التطوع والمواطنة والمسئولية المجتمعية، وتخريج سفراء لتعزيز قيم الانتماء للمواطنة للمشاركة في المجتمع بإيجابية، وتنمية قيم التعاون والتسامح داخلهم.

ووجه جميع طلاب الجامعة، بضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، والتعبير عن رأيهم.

وأوضح أنه سيتم إقامة «booth» بهدف تنسيق أنشطة مؤسسة حياه كريمة، داخل الجامعة، وإتاحة الفرصة لطلاب الجامعة للتعرف على تلك الأنشطة ومشروعات حياة كريمة، التي تتم على أرض الواقع، ورفع الجوانب المهارية والفنية لدى طلاب الجامعة.