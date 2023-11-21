«حياة كريمة»: نستهدف عقد مؤتمرات جماهيرية لتأكيد دور مصر الداعم لفلسطين

قالت غادة البهنساوي، رئيس المركز الإعلامي لمؤسسة حياة كريمة، إنّ المؤسسة تنظم مؤتمرًا للتوعية بالقضية الفلسطينية وتعزيز المشاركة في العمل العام، على المسرح الروماني في المنيا.

مؤتمرات جماهيرية على مستوى المحافظات

وأضافت «البهنساوى» خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «أخبارdmc» المذاع على فضائية «dmc»، أنّ المؤسسة تستهدف عقد المؤتمرات الجماهيرية على مستوى محافظات الجمهورية، لتأكيد دور مصر في دعم القضية الفلسطينية، ووقوفها جنبًا إلى جنب مع أهل فلسطين في محنتهم الحالية، وكشف جرائم الاحتلال الإسرائيلي على مر التاريخ منذ بداية القضية الفلسطينية، وصولًا للعدوان الغاشم على قطاع غزة.

وتابعت أنّه من الواجب مششاركة المواطنين في العمل العام، والمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة بشكل إيجابي وفعال للحصول على الحقوق والوصول إلى نتائج مرضية للجميع.