رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«حياة كريمة»: نستهدف عقد مؤتمرات جماهيرية لتأكيد دور مصر الداعم لفلسطين

كتب:

مريم جاد
03:25 م | الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
رئيس المركز الإعلامي لمؤسسة حياة كريمة

رئيس المركز الإعلامي لمؤسسة حياة كريمة

قالت غادة البهنساوي، رئيس المركز الإعلامي لمؤسسة حياة كريمة، إنّ المؤسسة تنظم مؤتمرًا للتوعية بالقضية الفلسطينية وتعزيز المشاركة في العمل العام، على المسرح الروماني في المنيا.

مؤتمرات جماهيرية على مستوى المحافظات

وأضافت «البهنساوى» خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «أخبارdmc» المذاع على فضائية «dmc»، أنّ المؤسسة تستهدف عقد المؤتمرات الجماهيرية على مستوى محافظات الجمهورية، لتأكيد دور مصر في دعم القضية الفلسطينية، ووقوفها جنبًا إلى جنب مع أهل فلسطين في محنتهم الحالية، وكشف جرائم الاحتلال الإسرائيلي على مر التاريخ منذ بداية القضية الفلسطينية، وصولًا للعدوان الغاشم على قطاع غزة.

وتابعت أنّه من الواجب مششاركة المواطنين في العمل العام، والمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة بشكل إيجابي وفعال للحصول على الحقوق والوصول إلى نتائج مرضية للجميع.

اقرأ المزيد:

مؤسسة «حياة كريمة» تحتفي بمتطوعيها في الأوبرا

تسجيل 60 ألف متطوع من مؤسسة حياة كريمة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

مؤسسة حياة كريمة تستقبل الطلاب للمشاركة في مبادرة «من إنسان لإنسان»

مؤسسة حياة كريمة تطلق مبادرة «من إنسان لإنسان» لدعم الأشقاء في فلسطين

مؤسسة حياة كريمة تطلق مبادرة «أنت الحياة» في القليوبية

مؤسسة حياة كريمة تعيد تأهيل وبناء 10 منازل بعد احتراقها في سوهاج

مؤسسة حياة كريمة تشارك في الحملة الشعبية للتبرع بالدم لدعم الشعب الفلسطيني

«الإفتاء» تثمن دعم مؤسسة حياة كريمة للفلسطنيين من خلال التبرعات

مؤسسة حياة كريمة تعلن تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني

مؤسسة حياة كريمة تطلق مبادرة «أنت الحياة» بمركز الحامول بكفر الشيخ
بقلم مريم جاد