اجتماعات في إسرائيل وفلسطين لتبادل المحتجزين والتوصل لهدنة

تستعد الفصائل الفلسطينية وحكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى التوصل لصيغة توافق لإطلاق سراح 50 محتجزا إسرائيليا مقابل الإفراج عن الأطفال والنساء الفلسطينيين الموجودين في السجون الإسرائيلية بجانب تنفيذ الهدنة وسط اجتماع حالي للسلطة الفلسطينية في غزة، فيما يوجد اجتماع عاجل للحكومة الإسرائيلية في تل أبيب، وفقا لـ«القاهرة الإخبارية».

أجهزة الأمن في إسرائيل تريد الإفراج عن الأسرى

بدوره، أصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بيانا بحسب صيحفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، يوضح اجتماع مدراء المكاتب الحكومية للتجهز لتلبية الاحتياجات المدنية المتعلقة بصفقة تحرير المحتجزين، في الوقت الذي صرح به مسؤول إسرائيلي للصحيفة رافضا الكشف عن اسمه، بأن كافة الأجهزة الأمنية تؤيد صفقة إطلاق سراح المحتجزين.

ونقلت وكالة أنباء رويترز عن مسؤول أمريكي، أوضح أن هناك اتفاقا مبدئيا للإفراج عن المحتجزين في غزة لكنه ليس نهائيا حتى يتم الاتفاق على كل شيء.

صفقة الأسرى في مرحلة نهائية

في سياق متصل، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، إن الوساطة بشأن الهدنة وصلت إلى مرحلة نهائية، متابعا: «ما تبقى فقط قضايا محدودة وسيتم إعلان التفاصيل حينها، ولا يوجد اتفاق مبدئي حتى الآن بشأن الهدنة».

العدوان الإسرائيلي يدخل يومه الـ 46

ويدخل العدوان الإسرائيلي على غزة يومه الـ 46 وسط ارتفاع أعداد الشهداء إلى أكثر من 13 ألف وإعلان «الأونروا» نفاد الوقود لديها وعدم قدرتها على استمرار تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة وسط مطالبات دولية للهدنة وشجب وإدانة عربية ومحاولة إيقاف العدوان الإسرائيلي على غزة الذي يستهدف قصف المستشفيات والمساجد وكنائس وكثير من البنية التحتية في غزة.