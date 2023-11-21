مبادرة «انزل وشارك» تدعو أهالي العامرية للمشاركة في الانتخابات (صور)

نظمت مبادرة «المشاركة قرار»، التابعة لجمعية خليك إيجابي، بالتعاون مع جمعية الأتباع الخيرية، اليوم الثلاثاء، ندوة لـ100 سيدة من الرائدات المؤثرات بمقر جمعية الأتباع، للتعريف بأهمية المشاركة في الانتخابات المقبلة.

وقال رامي يسري، رئيس جمعية «خليك إيجابي» ومؤسس المبادرة، إن الدور الذي تقوم به الجمعيات الأهلية، تتويج لعام المجتمع المدني، وتغيير لفكر الناس والجمعيات من الجزء الخيري إلى التنموي والتوعوي.

توعية 45 ألف شخص عبر المنصات الإلكترونية

وأضاف يسري لـ«الوطن»، أن المبادرة تحت رعاية التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالإسكندرية ومديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية وان فاعليه اليوم هي التفاعلية الرابعة للمبادرة بعد عمل ندوتين و توعيه ميدانية في الشارع وصل لإجمالي مستفيدين 1300 شخص ونحو 45 ألف على منصات التواصل الاجتماعي.

أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة

وأوضح وسيم على مسؤول التدريب بالمبادرة، أنه سعيد بردود الأفعال من المتدربين ومن الحضور ومن اسئلتهم واهتمامهم الكبير بتوضيح كل الأمور ليستطيعوا توصيلها إلى المواطنين لحثهم على المشاركة في الانتخابات.

ولفت وائل حسن، رئيس جمعية الاتباع، إلى أن مصر تمر بظروف استثنائية وتعد الانتخابات الرئاسية رسالة للعالم أجمع عن الديمقراطية والحقبة التي نعيشها اليوم في الجمهورية الجديدة.