متطوعو كفر الشيخ يشاركون في معسكر تدريبي وتنسيقي ببورسعيد

شارك منسقو أندية التطوع والفتاة والجوالة في محافظة كفر الشيخ، في فعاليات المعسكر التدريبي والتنسيقي لمنسقي أندية التطوع والفتاة والجوالة، بمديريات الشباب والرياضة، والذي يُعقد في الفترة من 19 إلى 23 نوفمبر الجاري بالمدينة الشبابية ببورسعيد.

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن فعاليات المعسكر تشمل عقد لقاء مجمع للتعريف بأهداف المعسكر وبرنامجه، وتنفيذ ورشة عمل حول القيادة الفعالة، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الأنشطة التفاعلية والتحفيزية.

ويأتي ذلك، بمشاركة منسقي الأندية التوعية وأندية الفتاة و المرأة والجوالة بالمدينة الشبابية بمدينة بورسعيد، بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة فوزى حسيب، مدير إدارة المشروعات بالمديرية.