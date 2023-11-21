أحمد حسن راؤول يعتذر عن الترويج لأغنية فيلم بلوموندو: «مضطرين نشتغل»

اعتذر الشاعر أحمد حسن راؤول، عن الترويج لأغنيته الجديدة الخاصة بفيلم بلوموندو، التي يقدمها الفنان حسن الرداد بصوته، من خلال منشور عبر صفحته الخاصة على موقع «فيسبوك».

وجاء اعتذار الشاعر أحمد حسن راؤول، بسبب أحداث فلسطين، فقال: «بسم الله أغنية فيلم بلوموندو، حسن الرداد، كلماتي أحمد حسن راؤول، ألحان كريم عاشور، وتوزيع أحمد وحيد كينج، وإنتاج سامر المحضر، بطولة أيتن عامر ومحمود حافظ، وهاجر أحمد، وإخراج ياسر سامي».

وتابع أحمد حسن راؤول قائلا: «مع الاعتذار للأحداث، لكن مضطرين نشتغل، واحنا دعمنا بالكامل لإخواتنا في فلسطين الحبيبة».

يذكر أن فيلم «بلوموندو»، يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم حسن الرداد وأيتن عامر وهاجر أحمد ورحاب الجمل ومحمود حافظ ومحمد رضوان وانجى وجدان وعدد آخر من الفنانين.