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فيلم «بلوموندو» لـ حسن الرداد يحقق 185 ألف جنيه إيرادات خلال 24 ساعة

كتب:

ضحى محمد
03:15 م | الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
فيلم بلوموندو

فيلم بلوموندو

استطاع الفنان حسن الرداد أن يتصدر المركز الأول بفيلمه «بلوموندو»، الذي يعد أولى أفلام موسم رأس السنة، متصدرا قائمة الإيرادات اليومية في شباك تذاكر السينما.

إيرادات فيلم «بلوموندو» لـ حسن الرداد

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إنّ الفنان حسن الرداد حقق أمس 185 ألف جنيه، وجاء في المرتبة الأولى بين الأفلام الأخرى المنافسة بدور العرض.

أحداث فيلم «بلوموندو»

وتدور قصة فيلم «بلوموندو» في إطار لايت كوميدي، من خلال شخصية «بلوموندو» التي يجسدها حسن الرداد، الذي يستغل سفر زوجته لإقامة حفل صاخب، ولكن تحدث له مفاجآت تقلب الأحداث رأسًا على عقب، خصوصًا عندما يكتشف أنا هناك تلاعبًا ما كان يحدث دون علمه.

أبطال فيلم «بلوموندو»

يشارك في بطولة فيلم «بلوموندو»، حسن الرداد، وهاجر أحمد، وميرنا نورالدين، ومحمد محمود، ومحمد رضوان، ومحمود حافظ، ورحاب الجمل، وإنجي وجدان، والعمل من تأليف محمد ويفي وحازم ويفي، وإخراج ياسر سامي.

 

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.