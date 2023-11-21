عضو بـ«الشيوخ»: تصريحات وزيرة الليكود بشأن تهجير الفلسطينيين شكلت عبئا على الإسرائيليين

قال النائب محمود القط، أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الحكومة الإسرائيلية تتبع منهجا مقصودا في التصريحات الخاصة بتهجير الفلسطينيين، وهو ما يؤكد أن النية كانت مبيتة لتنفيذ المخطط بغض النظر عن طوفان الأقصى أو غيره، لافتا إلى أن التصريح الأخير لوزيرة الليكود الإسرائيلية بشأن تهجير الفلسطينيين استمرار لهذا النهج الذي لا تعلم هذه الحكومة اليمينية المتطرفة أنه يزيد حالة السخط والغضب عند شعوب العالم التي لا تقبل إنسانيتها تهجير شعب من أراضيه.

دعم العرب لأشقائهم الفلسطينيين

وأوضح «القط» في تصريح لـ «الوطن»، أن تصريحات الوزيرة شكلت عبئا على الإسرائيليين أنفسهم لما أصبحوا يواجهونه في العالم من نظرة تحملهم مسؤولية جرائم حكومتهم المتطرفة، وتزيد الشعب الفلسطيني إصرارا على التمسك بالأرض، والشعوب العربية دعما لأشقائهم الفلسطينيين.

دخول إسرائيل في عزلة دولية

وتابع عضو مجلس الشيوخ: «لقد تسببت هذه التصريحات في أن تسلط الضوء على كل ما يحدث من أفعال إجرامية تتسبب في تهجير الفلسطينيين أو حتى نزوحهم جنوبا وأصبح العالم ينتفض لها كل ساعة وتزداد وتيرة الاعتراض واتخاذ إجراءات تتجه نحو دخول إسرائيل في عزلة دولية عن المجتمع الدولي وإدانتها بجرائم الحرب التي أدت إلى المطالبات العديدة بمحاكمتها أمام محكمة العدل الدولية».