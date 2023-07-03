النائب محمود القط: تنظيم الإخوان حاول تغيير هوية مصر.. والشعب شعر بالخطر

قال النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن تنظيم الإخوان حاول تغيير الهوية المصرية، والتركيبة السكانية المتماسكة، مشيرًا إلى أن محاولة تغيير الهوية المصرية دفعت ما يسمى بحزب الكنبة إلى التحرك، والمطالبة برحيل التنظيم الإرهابي.

وأضاف القط، في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الاثنين، أن «الشعب المصري شعر بالخطر، وبأنه مقبل على كارثة حقيقية، ولولا ثورة 30 يونيو لدخلت مصر في مرحلة الانهيار».