رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«الإفتاء» تكشف عن الدعاء المستحب عند اشتداد المطر

كتب:

رؤى ممدوح
08:37 ص | الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
دار الإفتاء المصرية

دار الإفتاء المصرية

يهتم كثيرون بمعرفة صيغة الدعاء الصحيح عند اشتداد المطر، بالتزامن مع حلول فصل الشتاء، وسقوط الأمطار التي تشهدها البلاد، وحالة الطقس غير المستقرة.

السنن الواردة عند اشتداد المطر

وأوضحت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي، أنّه من السنن الواردة عند اشتداد المطر أنَّه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول الدعاء بصيغة: «اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامِ وَالْجِبَالِ وَالآجَامِ وَالظِّرَابِ وَالأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ» وهي من صيغ الدعاء المأثورة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد رواها الشيخان في «صحيحهما».

الدعاء عند نزول المطر

وأكدت الدار أنّ الدُّعاءَ عند نزول المطر من الأوقات التي يُستَجَاب فيها الدعاء، لأنَّها أوقات مِنَّةٍ وفَضْلٍ ولُطْفٍ ورحمة من الله على عباده كما دَلَّت على ذلك السنة النبوية المشرفة، وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «تُفْتَحُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَيُسْتَجَابُ الدُّعَاءُ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاطِنَ: عِنْدَ الْتِقَاءِ الصُّفُوفِ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَعِنْدَ نُزُولِ الْغَيْثِ، وَعِنْدَ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ، وَعِنْدَ رُؤْيَةِ الْكَعْبَةِ» أخرجه البيهقي في "المعرفة"، والطبراني في «الكبير».

وروى الإمام الشافعي في «الأم عن عبد العزيز بن عمر عن مكحول عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «اُطْلُبُوا إجَابَةَ الدُّعَاءِ عِنْدَ الْتِقَاءِ الْجُيُوشِ، وَإِقَامَةِ الصَّلَاةِ، وَنُزُولِ الْغَيْثِ».

اقرأ المزيد:

ما حكم صيام يوم الجمعة منفردا؟.. «دار الإفتاء» توضح

ما أحب أنواع الصيام إلى الله؟.. دار الإفتاء تجيب

كيف يمكن للمسلم استرداد حقه وما حكم المطالبة به؟.. دار الإفتاء تجيب

دار الإفتاء: اجتماع المسلمين هو المقصد الأسمى لصلاة الجماعة

دار الإفتاء: الدعاء والإيمان بالآخرة أهم أسباب نصرة فلسطين

ما هي أسماء الله تعالى التي لا يجوز التسمية بها؟.. دار الإفتاء تجيب

أذكار الصباح والمساء مكتوبة من دار الإفتاء وأوقاتها

دار الإفتاء: لا ضرر في اللجوء إلى القضاء لاسترداد حقوق المواريث

حكم قول «دا النهاردة عيد».. دار الإفتاء: جائز شرعا

هل يجوز لمن يتوضأ رد السلام.. وما حكم تركه؟.. دار الإفتاء تجيب
بقلم رؤى ممدوح