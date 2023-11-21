5 نصائح من «الإفتاء» لعلاج قسوة القلب.. أبرزها مساعدة اليتامى والمحتاجين

قسوة القلب آفة خطيرة تهدد المجتمع المسلم، وتؤدي إلى التفكك والفرقة، لذلك يجب على المسلم أن يحرص على سلامة قلبه، ورقة مشاعره، وأن يسعى إلى علاج أي قسوة قد تصيبه.

التخلص من قسوة القلب

ونشرت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية «فيسبوك» الأمور والأعمال التي يجب أن يواظب عليها الشخص ليتخلص من قسوة القلب، وهي كالتالي:

- الإكثار من ذكر الله والاستمرار عليه.

- الاستغفار.

- الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.

- الصدقة.

- مساعدة اليتامى والمحتاجين على قدر الاستطاعة.

الأمر بكثرة الذكر

وأشارت دار الإفتاء إلى أنّ الله سبحانه وتعالى، عندما أمرنا بالذكر لم يأمرنا بمرة واحدة فقط، ولكن قال فى كتابه العزيز: «وَالذَّاكِرِينَ الله كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ»، مضيفا: «في البداية لن تجد لين لقلبك، لكن مع الصبر والإصرار وإدمان هذين الأمرين خاصة الصلاة على الحبيب المصطفى - صلى الله عليه وسلم- يلين قلبك.