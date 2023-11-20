ما حكم أخذ مال من ابني دون علمه؟.. أمين الفتوى بدار الإفتاء يجيب

أجاب أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة تدعي وفاء من محافظة قنا، حول أنها تأخذ أموالا من وراء ابنها، رغم أنها يعطيها أموالا قليلة غير كافية، وزوجها متوفى ولديها ابن يحتاج رعاية، ولا يريد أن يعطيها زيادة، فما حكم الشرع؟

الأخذ بالمعروف

وقال أمين الفتوى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سالي سالم، بحلقة برنامج البيت"، المذاع علي فضائية الناس، اليوم الاثنين: «الأخذ يكون بالمعروف يعنى تأخذ ما يكفيها فقط، أو أن تطلب من ابنها أن يزيد لها المبلغ الذى يدفعه لها».

واستكمل: «لو هتأخذ من ورائه يكون لحاجتها الماسة لهذا وليس لادخار أو قضاء حوائج أخرى بعيدة عن الضروريات، يعنى تأخذ ما يكفيها فقط، والأصل لها أن تعرف ابنها، وما غير ذلك لا يجوز الأخذ من مال ابنها لغير الضرورة».