تستهدف 80 ألف فدان قمح.. معلومات عن مبادرة التحالف الوطني «ازرع» بأسيوط

واصلت مديرية الزراعة في محافظة أسيوط، استعدادتها للبدء في تطبيق مبادرة الهيئة القبطية الإنجلية للخدمات «ازرع» التابعة للتحالف الوطني والتي تستهدف دعم زراعة 80 ألف فدان بمحصول القمح خلال الموسم الحالي.

وفيما يلي أبرز الاستعدادات والمعلومات عن مبادرة ازرع التي تنفذها مديرية الزراعة بمحافظة أسيوط:

- عقد اجتماعات بالمهندسين الزراعيين المشاركين في المبادرة لمدة 3 أيام بالتناوب بين مراكز المحافظة لمناقشة المساحات الزراعية المستهدف زراعتها بمحصول القمح خلال المبادرة.

- التعريف بمبادرة ازرع والهدف منها وخطة عمل المبادرة للموسم الشتوي 2023 /2024 بالمحافظة.

- مناقشة المساحات المستهدفة بالمبادرة بالمراكز وعدد المهندسين بكل مركز .

- تكليف المهندسين المشاركين بالمبادرة بالعمل علي حصر المساحة المستهدفة لكل مهندس وفقا لنموذج الحصر والذي يشمل ( الاسم-الرقم القومي- رقم الهاتف-إجمالي الحيازة-المساحة المنزرعة بالقمح لهذا الموسم.. وغيرها).

- تكليف المهندسين المشاركين بالعمل على توزيع التقاوي لمساحة 550 فدانا المستهدفة مبدائيا وفقا لنموذج المرفق طبقا للأصناف المقررة (سخا 95 وجيزة 171وبنى سويف 5 وبني سويف7 ومصر1) .

- خصم 50% من قيمة عبوة التقاوي لصغار المزارعين بحد أقصى 3 عبوات( نصف فدان وحتى فدان ونصف فدان )

- خصم 40 ٪ من من قيمة عبوة التقاوي لكبار المزارعين بحد أقصى 10 عبوات( 2 فدان وحتى 5 فدان ) .

تسلم كشوف الحصر لكل مهندس لإدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية علي اسطوانه مدمجه لمراجعة صحة البيانات الواردة بها بعد الانتهاء من إتمام الحصر ومراجعته.

- تبدأ خطة عمل المدارس الحقليه وفيها يتم تقسيم المزارعين الممثلين لمساحة 550 فدان الي مدارس حقليه بكل مدرسه 25 مزارع .

-يتم العمل بالمدارس الحقلية خلال الموسم الزراعي بعدد 8 فصول لكل مدرسة.

- يتم التنبية والالتزام على المهندسين المشاركين بالمبادرة بسرعة الإنتهاء من توزيع التقاوي المقرره علي المزارعين .

-مديرين الإدارات بكل مركز بالاشتراك مع رئيس قسم الإرشاد مسئولين مسئوليه كاملة عن دقة البيانات لجميع المهندسين المشاركين بعمل المبادره

-مبادره ازرع تستهدف دعم زراعة 80000 فدان هذا الموسم بأسيوط .